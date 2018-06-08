«Вашингтон Кэпиталс» вместе с Овечкиным впервые завоевал Кубок Стэнли

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии против «Вегас Голден Найтс» клуб выиграл четыре игры, уступив лишь один раз.

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», впервые выиграл главный кубок НХЛ. Нападающего признали самым ценным игроком плей-офф турнира. Овечкин стал лучшим снайпером, он забросил 15 шайб.

Евгений Кузнецов, выступающий за «Кэпиталс», оказался лучшим бомбардиром. В плей-офф он набрал 32 очка, забросил 12 шайб и отдав 20 передач. Еще одним россиянином, который впервые выиграл Кубок Стэнли, стал Дмитрий Орлов.

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