Петербургский «Зенит» проиграл в первом матче финала Чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Зенит» из Петербурга проиграл команде «Зенит-Казань» в первом матче финальной серии Чемпионата России. Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:0.

В первом сете петербуржцы играли на одном уровне с казанскими волейболистами, но к концу уступили соперникам. В оставшихся сетах спортсменам с берегов Невы не удалось захватить преимущество.

Следующий матч из серии до трех побед пройдет в Казани 21 апреля. В Северной столицы команды встретятся 28 апреля.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.