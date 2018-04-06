СКА потерпел поражение от ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Петербургский СКА во второй раз подряд проиграл столичному ЦСКА в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда с берегов Невы уступила со счетом 0:1.

Единственной заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Он поразил ворота СКА на 54-й минуте встречи.

ЦСКА увеличил счет в финальной серии до 3:2 в свою пользу. Следующая встреча в розыгрыше Кубка Гагарина между армейцами состоится 8 апреля в 17:00.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.