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СКА потерпел поражение от ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

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© Фото: Instagram / @julia_senik

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Армейцы из Северной столицы уступили со счетом 0:1.

Петербургский СКА во второй раз подряд проиграл столичному ЦСКА в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда с берегов Невы уступила со счетом 0:1.

Единственной заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Он поразил ворота СКА на 54-й минуте встречи.

ЦСКА увеличил счет в финальной серии до 3:2 в свою пользу. Следующая встреча в розыгрыше Кубка Гагарина между армейцами состоится 8 апреля в 17:00.

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