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Правительство России увеличило расходы на подготовку к ЧМ-2018

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© Фото: vestikavkaza.ru

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На 35 млрд рублей.

Правительство Российской Федерации  увеличило расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года почти на 35 млрд рублей. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Расходы увеличились с 643,55 млрд рублей до 678,06 млрд, причем из средств федерального бюджета выделяется 390,29 млрд рублей вместо ранее запланированных 355,16 млрд.

В феврале это года правительство уже увеличивало расходы на ЧМ-2018. Тогда сумма выросла на 20 млрд рублей.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове. В Северной столице матчи пройдут на новом стадионе «Зенит-арена».

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