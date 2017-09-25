СКА разгромил "Барыс"

В Астане завершился матч КХЛ между петербургским СКА и казахским "Барыс". Армейцы одержали победу со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Голы забили Сергей Калинин (1 минута, 5), Патрик Херсли (22) и Александр Барабанов (37). На счету Ильи Ковальчука и Сергея Широкова по две результативные передачи.

Автор шайбы "Барыса" - Кирилл Полохов (41).

СКА - лидер сезона, единственным из всей лиги до сих пор не проигравший ни одного матча. Победная серия достигла уже 15 результативных встреч. Рекорд КХЛ — 18 побед подряд — установил омский "Авангард" в сезоне 2010/11.

В среду, 27 сентября, в Новосибирске СКА сыграет против "Сибири".