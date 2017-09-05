Матч «Зенит» — «Уфа» может быть перенесен

Петербургский ФК «Зенит» приостановил продажу билетов на матч 10-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги с «Уфой» в связи с возможным переносом, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых»

В пресс-службе клуба заявили, что все ранее купленные билеты на матч 10-го тура «Зенит» — «Уфа» останутся действительными, если дата встречи будет перенесена.

Изначально игра между «Зенитом» и «Уфой» должна была состояться 17 сентября на стадионе «Зенит-арена» в 19:00 по московскому времени.

Прежде стало известно о переносе сразу трех матчей чемпионата РФ.