Инспекция УЕФА начала проверку «Зенит-арены» к Евро-2020

Во вторник, 15 августа, в Петербурге начался первый инспекционный визит Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на «Зенит-арену». Осмотр стадиона в рамках подготовки чемпионата Европы по футболу 2020 года. Проверка будет длиться с 15 по 17 августа, сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках пленарной сессии уже состоялись презентации Евро-2020 и стадиона «Зенит-арена». Для делегации УЕФА был организован ознакомительный тур по его территории.

В сентябре 2014 года УЕФА утвердил 13 городов-организаторов матчей Евро-2020. Единственный город-кандидат от России, который оказался в этом списке – Петербург.

Чемпионаты Европы по футболу проходят с 1960 года. Юбилейный, 60-й турнир пройдет в 2020 году на 13 стадионах, 264 турнирных объектах, в 4 часовых поясах, в городах, где люди говорят на 11 языках.

В следующем году на «Зенит-арене» состоятся несколько матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в одиннадцати городах России на двенадцати стадионах.