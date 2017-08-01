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Зрителей матча «Зенит» - «Бней-Иегуда» привезут на Крестовский остров бесплатные автобусы

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© Фото: piterarena.com

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Футбольное состязание состоится 3 августа.

Зрители футбольного матча «Зенит» - «Бней-Иегуда», который состоится в четверг, 3 августа,  на стадионе «Зенит-арена», смогут воспользоваться бесплатными автобусами.

На обслуживание трех маршрутов «Пассажиравтотранс» направит 75 двухсекционных автобусов. Они  будут курсировать по уже привычным для болельщиков трассам. 

С 18:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»;

- S4 от ст.м. «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»;

- S6  от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.

После матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4,S6 до станций метро  «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

Ранее, 27 июля, «Зенит» одержал победу над израильским «Бней Иегуда»со счетом 2:0. Первый мяч на 59-й минуте забил Доменико Кришито - он поразил ближний угол ворот головой. Следом за ним, на 90-й минуте гол забил Александр Кокорин.

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