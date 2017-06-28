«Зенит» подписал контракты с футболистами «Ростова» Полозом и Ерохиным

ФК «Зенит» подписал трехлетние контракты с двумя бывшими игроками «Ростова» — нападающим Дмитрием Полозом и полузащитником Александром Ерохиным.

Оба футболиста переходят в петербургский клуб на правах свободных агентов, отметили в пресс-службе «Зенита».

Дмитрий Полоз — воспитанник ставропольского футбола, позже тренировался в школе столичного «Локомотива», провел за главную команду железнодорожников один матч. В 2012 году перешел в «Ростов», в составе которого стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны. В составе национальной сборной футболист провел 13 матчей. Сейчас футболисту 25 лет.

Александр Ерохин родился в Барнауле, воспитанник местного футбола, тренировался в школе московского «Локомотива». С января 2016 года выступал за «Ростов», где стал серебряным призером чемпионата страны. В национальной сборной провел 11 матчей. Спортсмену 27 лет.