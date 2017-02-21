СМИ: Кержаков вернется в «Зенит» летом 2017 года

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вернется из аренды в петербургскую команду летом этого года, передает АБН.

«На Кержакова по-прежнему рассчитывает тренерский штаб «Зенита», и оставлять футболиста в «Оренбурге» после аренды никто не собирается», — рассказал источник, близкий к отделу селекционеров клуба.

По его данным, в «Зените» не рассматривают вариант с продажей Кержакова в летнее трансферное окно.

В настоящий момент в петербургском клубе осталось три вратаря: Егор Бабурин, Юрий Лодыгин и Андрей Лунев, присоединившийся к «Зениту» этой зимой. В матче с «Андерлехтом» ворота клуба защищал Юрий Лодыгин.

В «Оренбург» Михаил Кержаков ушел на правах аренды. Прежде воспитанник сине-бело-голубых провел 16 официальных матчей за «Зенит», становился вместе с петербуржцами бронзовым призером чемпионата России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.