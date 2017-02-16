На матч «Зенит» — «Андерлехт» в Бельгию выехала тысяча фанатов сине-бело-голубых

В четверг, 16 февраля, «Зенит» проведет первый официальный матч в 2017 году. Петербургская команда встретится с «бельгийским Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в желтом. Хозяева стадиона выйдут ан поле в фиолетовой форме, а их голкипер будет в зеленом, сообщает официальный сайт российского клуба.

На матче ожидается до 14 тыс. зрителей. При этом етербуржцев поддержат до 1 тыс. российских болельщиков, которые вылетели в Бельгию,

Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» предупреждает, что на стадионе «Костант Ванден Сток» отсутствуют камеры хранения, а зрителям с рюкзаками и сумками может быть отказано в доступе на игру.

Матч против «Андерлехта» начнется в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Групповую стадию «Зенит» завершил на первом месте, одержав 5 побед в 6 матчах с разницей забитых и пропущенных голов 17-8. В минувшем декабре команда из Петербурга единственный раз проиграли голландскому АЗ.