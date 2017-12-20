Правительство перенесло сдачу семи стадионов перед ЧМ-2018 на следующий год

Правительство России перенесло сроки сдачи семи стадионов к чемпионату мира по футболу на 2018 год, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«В пункте 1 слова "срок завершения строительно-монтажных работ – 2017 год," исключить», - указано в тексте документа. Изменения коснутся стадионов в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде. В итоге перераспределения средств на 2018 год будет перенесено свыше 3,3 млрд рублей.

Таким образом, «Зенит-арена» оказался редким стадионом к ЧМ-2018, сданным в срок. Правда, работы на нем до сих пор продолжаются. Например, вызывал большие вопросы газон арены: сейчас его меняют уже во второй раз.

«Зенит-арену» строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.