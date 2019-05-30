Звоню, где хочу: оператор Tele2 вывел Петербург на новый уровень связи

Когда начинают рассказывать про мобильную связь, то в 100% случаев речь идет о непонятных для большинства сетях LTE с различными цифрами от 800 до 1800 и 2600, но обычному пользователю все равно, какими частотами он пользуется, лишь бы можно было позвонить маме из новой квартиры и похвастаться долгожданным переездом, а вечером лечь в кровать и посмотреть спокойно какой-нибудь фильм, даже если в дом еще не провели интернет. Возможно, именно об этом думали в компании Tele2, когда решили показать тот самый «новый уровень связи».

Нас интересует оранжевый цвет, который обозначает покрытие 4G – благодаря этому стандарту можно комфортно передавать тяжелые фото и видео, общаться в соцсетях и мессенджерах и в считанные минуты загрузить фильм онлайн. Как видно на графике, полтора года назад позволить себе такое счастье могли лишь туристы, которые не сильно часто выезжают за пределы исторического центра Петербурга. Теперь же за оранжевым цветом обозначены практически все места, где бывают петербуржцы и жители Ленобласти.

За короткий для такого масштабного проекта срок, вложив 2,3 млрд рублей и тонну усилий, качество связи было улучшено во всех новый районах, где активно ведется застройка, – Кудрово, Мурино, Юнтолово, Шушары, ЖК «Балтийская жемчужина» и многие другие. Далее в Tele2 взялись за популярные зоны отдыха Петербурга и пригорода – даже если в парках и дворцах будет сразу несколько групп китайских туристов, вы все равно сможете выложить фотографию в Instagram или даже превратить ваши сторис в ленту с точечками. Следующим шагом стало обеспечение отличной связью торгово-развлекательных и бизнес-центров, потому что, к сожалению, или к счастью, много своего времени мы проводим на работе или делая покупки. На сегодняшний день высокоскоростным интернетом обеспечено свыше 500 тыс. кв. метров торговых площадей (пять нолей!), и работы продолжаются.

Важнейшей задачей для Tele2 было учесть все нюансы, поэтому качество связи улучшили в том числе в 350 крупных и малых населенных пунктах. Не забыли и про дороги – новые станции были установлены на трассах федерального значения, ну, потому что никому не хочется выезжать на выходные за город и быть в этом время совершенно оторванным от внешнего мира.

Кроме того, Tele2 сделали практически невозможное: теоретически отвечая за Петербург и Ленобласть, оператор дотянулся даже до Финляндии! Раз уж многие жители Северной столицы любят ездить за границу, то в Tele2 в том числе решили обновить зону контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией и даже больше – договориться с финским оператором, чтобы звонки из Финляндии в Петербург считались по домашнему тарифу, фактически отменяя роуминг (эта функция доступна на отдельных тарифах).

Сегодня обновленная компания Tele2 реализует концепцию индивидуального подхода к каждому клиенту, смотрит на сеть глазами абонентов, повышает качество обслуживания, где, кстати, она лидер по независимым исследованиям, и выводит уникальные услуги. Оператор предлагает конструктор тарифов, и в результате вы сами можете настроить необходимое количество минут и гигабайт интернета, или на основе искусственного интеллекта МИА воспользоваться предложением, которое будет сделано автоматически, исходя из вашего профиля потребления. Ради клиентов открываются и десятки новых салонов оператора, в том числе в новом формате – трижды диджитал, где даже нет понятий «касса» или «очередь». Первый такой офис в ближайшее время откроется в Петербурге. Все нововведения перечислить просто невозможно.

«За последние полгода года мы полностью переформатировали компанию, – рассказал Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. – Мы сами переехали в новое здание, чтобы всем было удобнее работать. Мы увеличили свою команду – не только количественно, но и профессионально. Более того, теперь мы настолько уверены в качестве нашей связи, что можем позволить себе дать возможность бесплатно тестировать голосовые услуги и передачу данных, чтобы не только наши абоненты имели возможность оценить результаты проделанной работы, но и все жители региона».