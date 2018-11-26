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Дать человеку рыбу или научить ее ловить: фонд «Навстречу переменам» вывел на орбиту пять новых эффективных социальных проектов

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Фонд подвел итоги ежегодного конкурса, победители которого получают не только целевые денежные гранты в размере 1,2 млн рублей на развитие своего проекта, но и помощь профессионалов в сфере предпринимательства.

    «Мысль о том, что надо что-то делать, что надо хотя бы иногда по-настоящему отдыхать всей семьей, родилась примерно спустя два года после того, как моему сыну Дане поставили диагноз «аутизм». Это было в 2009 году в Петербурге. У нас были напряженные отношения с женой, она бегала замученная, а я был постоянно на работе, поэтому решили поехать в Крым. Дане тогда было четыре года. Мы дешево сняли половину дома с отдельным входом, с хозяйкой были потрясающие отношения, вроде бы все хорошо, но когда мы выходили на общественный пляж, начинались настоящие проблемы.

    Приходишь, раскладываешь полотенце, начинаешь играть с Даней, а люди вокруг тебя резко уходят подальше, запрещают своим детям приближаться к моему сыну. Каждый раз родители создавали вокруг нас мертвую зону и делали замечания, почему наш ребенок такой невоспитанный, вечно что-то теребит в руках, делает монотонные движения, боится моря. Вначале я относился к такому с пониманием, мне это казалось нормальным, так как люди заплатили деньги, хотят спокойно отдохнуть, а тут какие-то ненормальные бегают. Извините за слово «ненормальные». Сейчас я, конечно, считаю это дикостью.

    Потом мы поехали в Турцию. С перелетом было все в порядке, а в отеле, где было много русских, спустя пару дней к нам подошел администратор и сказал: «Мы даем вам время для посещения бассейна, просим в другие часы туда не приходить». В правилах отеля якобы прописано, что могут отказать в посещении каких-то мест. Выяснилось, что на ресепшен обратились родители. Сказали, что не хотят, чтобы рядом с ними были «такие». Руководство отеля пошло навстречу. После этих двух поездок я понял, что мы не отдохнули, а еще сильнее устали».

    Свою историю рассказывает Юрий Мосенжник из Петербурга, но она наверняка знакома тысячам семей в России, именно поэтому он решил помочь не только своим родным и построил в деревне Шутово Псковской области базу отдыха для семей с особыми детьми.

    Юрий Мосенжник. Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    На базе есть мягкая игровая комната, комната с настольными играми, детская игровая площадка и огромная территория, которая окружена забором, чтобы ребенок не смог убежать и потеряться. Юрий сдает в аренду посуточно четыре номера, каждый из которых оборудован как отдельная двухкомнатная квартира, где может в комфорте жить семья с тремя детьми.

    Идея создания такой базы не уникальна, но в России пока что не строят ничего подобного. Удивительное место для настоящего отдыха Юрий увидел, когда ездил в гости к другу в Израиль. Вернулся в Петербург и уже начал думать не только «надо что-то делать», а знал, что именно и как делать.

    «После приезда к нам люди благодарят и пишут «вы знаете, я наконец-то помирилась с мужем», «наш ребенок так хорошо отдохнул, что стал намного усерднее заниматься в коррекционных центрах», «наш ребенок стал более спокойным, более управляемым, он вспоминает наш отдых как действительно отдых» и тому подобное. Проведя опрос среди родителей в социальных сетях, мы поняли, что наша база в России эксклюзивна. Сейчас нам пишут и звонят люди даже из далеких регионов с вопросами, когда что-то подобное появится у них», – объясняет Юрий Мосенжник.

    Жюри конкурса «Навстречу переменам-2018». Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    В 2019 году Юрий планирует принять у себя на базе минимум 197 семей с особыми детьми. Каждый номер в виде большой квартиры стоит всего 3000 рублей в сутки. За год получается реальный доход в размере 100 тыс. рублей. Но даже с такими вроде бы неплохими показателями всех желающих поселить на базе не поучается, очевидно, что нужно развиваться и расширяться, а на это нужны деньги.

    Желания и сил у Юрия хоть отбавляй, поэтому он решил поучаствовать в конкурсе «Навстречу переменам-2018». Преимуществом проекта являются не только призы пяти победителям в размере 1,2 млн рублей, но и возможность научиться быть социальным предпринимателем, что иногда бывает намного полезнее денег.

    Для авторов 50 проектов, вышедших в полуфинал, предусмотрено участие в обучающихся семинарах, а для десяти финалистов – возможность стать частью программы профессионального развития «Инкубатор», где с тобой напрямую работают эксперты, которые помогают помогать. Собственно, именно так звучит слоган фонда «Навстречу переменам»: «Мы помогаем людям, которые помогают детям».

    Видео: YouTube / Фонд «Навстречу переменам»
     

    Проект Юрия с базой отдыха, который называется «РасСВЕТ», стал одним из пяти победителей и получил кроме обширных профессиональных знаний еще и деньги.

    В жюри конкурса – главные партнеры фонда: генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман и другие.

    Выбирают самые перспективные проекты также эксперты в сфере предпринимательства и даже обычные дети, которые уж точно знают, что нужно детям (их голоса учитываются наравне со взрослыми).

    «В компанию Tele2 многие обращаются за поддержкой, однако на постоянной основе мы работаем с фондом «Навстречу переменам», – рассказал корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – Я считаю, что поддержка социальных предпринимателей – это совершенно новый подход к благотворительности, и он обеспечивает долгосрочный результат.

    Фонд «Навстречу переменам» запускает на орбиту новые успешные социальные проекты, которые зарабатывают деньги и при этом системно, постоянно, в течение длительного времени решают важные проблемы общества.

    Главная задача Tele2 – помочь организовать процесс таким образом, чтобы от инвестиций, энергии и затраченного времени был максимальный эффект. Цифры говорят сами за себя – за шесть лет существования фонда «Навстречу переменам» от социальных предпринимателей-участников инкубатора получили помощь более 300 тыс. детей».

    В ежегодном конкурсе может принять участие любой человек старше 18 лет и постоянно проживающий на территории России. Заявки принимаются от НКО, которую возглавляет социальный предприниматель, либо от физического лица или двух партнеров, если оба являются авторами идеи и будут руководить ее реализацией на равных условиях. Прием заявок начинается в апреле на официальном сайте фонда.

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