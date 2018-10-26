В Москве скончался актер Николай Караченцов

Актер Николай Караченцов скончался в Москве за день до своего 74-летия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Андрея Караченцова.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра 26 октября», - сказал он.

У знаменитого актера отказали почки, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на супругу артиста Людмилу Поргину.

Николай Караченцов был госпитализирован несколько недель назад. Врачи обнаружили у известного актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле.

Караченцов почти 40 лет работал в «Ленкоме». Он также знаменит по ролям в кино: он снимался в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 году, когда он попал в автомобильную аварию.