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Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за свои прогулы

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Теперь в случае прогула зарплату депутата сократят на одну девятую за каждое пропущенное заседание.

Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за свои прогулы. Теперь в случае прогула зарплату депутата сократят на одну девятую за каждое пропущенное пленарное заседание. Об этом сообщает «Интерфакс».

До сегодняшнего дня, 18 сентября, штраф составлял одну шестую зарплаты. Средняя зарплата депутата – 360 тыс. рублей, получается, что штраф сократили с 60 до 40 тыс. рублей.

Решение о сокращении штрафа было принято после того, как депутаты Госдумы в начале осенней сессии вдвое увеличили число заседаний в месяц – с 6 до 12.

Депутату Госдумы ставят прогул, если он пропустит заседание без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с его работой. Штрафы за прогулы в Госдуме ввели в ноябре 2016 года. Некоторые парламентарии оформляют пропуски заседаний как отгулы «за свой счет». В этом случае из их зарплаты удерживают около 12 тыс. рублей за один день.

По данным РБК, в Госдуме седьмого созыва, начавшей работать в октябре 2016 года, чаще других заседания прогуливают депутаты «Единой России» и «Справедливой России». В июле 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента появления штрафов за прогулы, то есть за семь месяцев, парламент сэкономил на зарплатах депутатов 28,4 млн рублей.

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