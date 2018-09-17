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В Петербурге скончался писатель и журналист Александр Раков

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© Фото: dompisatel.ru

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Раков был автором более двух десятков книг прозы, главным редактором газеты «Православный Санкт-Петербург».

В Петербурге скончался писатель и журналист Александр Раков, ему было 70 лет. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского отделения союза писателей России.

Раков был автором более двух десятков книг прозы, главным редактором газеты «Православный Санкт-Петербург», а также газет «Соборная весть», «Горница», «Правило веры» и «Чадушки».

В заявлении союза говорится, то литературоведами Александр Раков был признан основоположником нового литературного жанра «былинки». «Идеи в его «былинках» воплощались оригинальными авторскими средствами, темы были не абстрактные, не выдуманные, но взятые из реальной жизни, близкие каждому читателю», – рассказали в союзе.

Александр Раков за свою писательскую жизнь был награжден многими наградами, литературными и журналистскими премиями.

«Александра Григорьевича можно назвать не только видным современным писателем, но и выдающимся популяризатором современной русской литературы. Любимым его детищем в последние годы жизни стал «Домик творчества», который располагается на его дачном участке, на берегу Ладожского озера. Этот домик стал уникальным музеем, в котором Александр Раков создал экспозицию, рассказывающую о современной литературе и о литературной жизни», – также отмечается в заявлении.

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