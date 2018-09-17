"Тупые и убогие": прокуратура проверяет учительницу из Пушкина, которая оскорбляет детей

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту ругани в средней общеобразовательной школе № 695. Учительница музыки назвала детей из шестого класса тупыми и убогими, они засняли этот момент на видео.

"Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу", – рассказали в ведомстве.

О видеозаписи стало известно благодаря публикации "ВКонтакте", ее сделала Наталия Сивохина. По ее словам, видео ей прислали родители учеников.

"Женщина рассказывает детям, о том, что они тупые, бедные и учатся в школе для бедных. Серьезно, именно такие слова учительница музыки говорит шестиклашкам, а потом разучивает с ними песенки. Собственно, это еще даже не дно. Бывают учителя и хуже, чем эта милая, пока не заговорит, дама. Но детей-то жалко", – написала Сивохина.

Прокуратура даст правовую оценку действиям руководства школы. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.