  • 18 Сентябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 17.09.2018 77.89 0.28
Нефть(p) 17.09.2018 5211.43 +67.00

"Тупые и убогие": прокуратура проверяет учительницу из Пушкина, которая оскорбляет детей

Автор:


© Фото: sav-in.livejournal.com

Темы дня

Ученики шестого класса школы № 695 засняли ругань женщины на видео.

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту ругани в средней общеобразовательной школе № 695. Учительница музыки назвала детей из шестого класса тупыми и убогими, они засняли этот момент на видео.

"Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу", – рассказали в ведомстве.

О видеозаписи стало известно благодаря публикации "ВКонтакте", ее сделала Наталия Сивохина. По ее словам, видео ей прислали родители учеников.

"Женщина рассказывает детям, о том, что они тупые, бедные и учатся в школе для бедных. Серьезно, именно такие слова учительница музыки говорит шестиклашкам, а потом разучивает с ними песенки. Собственно, это еще даже не дно. Бывают учителя и хуже, чем эта милая, пока не заговорит, дама. Но детей-то жалко", – написала Сивохина.

Прокуратура даст правовую оценку действиям руководства школы. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

    Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.09.18
    Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей
    12.09.18
    Санкт-Петербург о доброте — кто представляет город на конкурсе «На благо мира»
    11.09.18
    Что такое дренажные колодцы?
    31.08.18
    Как сделать слайд-шоу
    30.08.18
    Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году
    28.08.18
    Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?
    27.08.18
    «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
    23.08.18
    Кенийский чай – подарок природы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram