Для станции метро «Балтийская» сделают второй выход

Для станции метро «Балтийская» планируют сделать второй выход. Он может появится между ТРК «Варшавский экспресс» и гипермаркетом «Лента». Об этом сообщает издание «Недвижимость и строительство Петербурга».

В границы площадки попадают два здания, которые хотят демонтировать. Два уровня «Балтийской-2», согласно плану, расположатся под землей. Планируемый пассажирооборот вестибюля – 87 тыс. человек.

Опубликованный проект планировки ждут публичные слушания, которые пройдут до конца сентября, после чего материалы поступят на согласование в Смольный.

Разработку проекта комитет по градостроительству и архитектуре заказал два года назад. Сроки строительства вестибюля власти не называют.

Фото: nsp.ru