Выходные в Петербурге начнутся с ливня, грозы и сильного ветра. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

В начале ночи 19 мая в отдельных районах ожидаются ливни и грозы, рассказали в ведомстве. Днем ливни уйдут, но периодически все равно будет идти небольшой дождь.

Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем – от 15 до 17. Ветер будет северный, северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца в субботу будет в 04:13, закат – в 21:38.

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