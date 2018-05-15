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На Митрофаньевском путепроводе ограничили движение до 23 мая

Автор:

Евгений Одиноков / РИА "Новости"

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Причиной стали работы по фрезерованию и асфальтированию покрытия проезжей части.

На Митрофаньевском путепроводе с пяти утра 15 мая до пяти утра 23 мая частично ограничили движение транспорта. Причиной стали работы по фрезерованию и асфальтированию покрытия проезжей части.

С 05:00 15 мая по 05:00 19 мая – ограничение движения по средним полосам в обоих направлениях; а с 05:00 19 мая по 05:00 23 мая – ограничение движения по крайним полосам в обоих направлениях.

Схема объезда размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Фрезерование представляет собой процесс снятия старого дорожного полотна, подготавливая его к дальнейшей укладке асфальтового покрытия. Существует два метода фрезерования – горячий и холодный. Их различие лишь в том, что при горячей фрезеровке дорожное полотно предварительно разогревается, при холодной же работы начинаются без разогрева.

Митрофаньевский путепровод находится в Московском районе Петербурга. Переброшен через северное полукольцо Соединительной ветки железной дороги и варшавское направление железной дороги над станцией Корпусный Пост в створе Митрофаньевского шоссе и Кубинской улицы. Общая протяженность путепровода составляет 1198 метров, он был открыт в октябре 2007 года.

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