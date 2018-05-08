В Петербурге 8 мая днем будет тепло и без осадков. Температура воздуха днем – от 15 до 17 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало», – рассказали в ведомстве.

Восход солнца был в 04:40, закат будет в 21:12. После захода солнца температура опустится до плюс 6 градусов, вероятность осадков ночью всего 2%.

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