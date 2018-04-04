По Невскому проедут «Икарус» из Будапешта и автобус со стеклянной крышей

В центре Петербурга в честь дня основания города 26 мая пройдет IV парад ретро-транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Зрители увидят раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, которые проследуют по Невскому проспекту, а затем будут выставлены на Инженерной улице.

Свою технику представят коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также Эстонии, Финляндии и других стран.

Из Будапешта в Петербург приедет оригинальный автобус «Икарус-55», выпущенный на легендарном заводе в 1970 году. Интерес вызовет инновация своего времени – автобус Setra S6 1962 года с частично стеклянной крышей. Среди премьер этого года и передвижная ТВ-станция ЛиАЗ-5932 «Магнолия», которая использовалась для трансляции Олимпиады-80.

В честь 315-летия Северной столицы мероприятие станет еще более грандиозным. В этом году парад объединится с фестивалем «Мотостолица», и с колоннами общественного транспорта по центру города проедут мотоциклы.