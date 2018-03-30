В начале апреля в Петербурге потеплеет. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю температура воздуха поднимется до семи-восьми градусов тепла.

В первых числах месяца мороз сохранится только в ночное время, и то 2 апреля синоптики обещают уже не ниже минус одного градуса. На дорогах в эти дни сохранится сложная обстановка из-за гололедицы.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал жителям Северной столицы теплый апрель. По его словам, в первой половине месяца средняя температура будет держаться в районе 3-8 градусов тепла. Во второй половине апреля ожидается небольшое похолодание, однако к концу месяца воздух прогреется до +16 градусов.

В субботу, последний день марта, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

"Утром в пригородах местами слабый туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – до минус девяти градусов, днем – до плюс четырех", – говорится на сайте Гидрометцентра.