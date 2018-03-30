В Петербурге 30 марта днем будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем – от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться", – рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 06:31, закат будет в 19:36. После захода солнца температура опустится до десяти градусов мороза.