Над Невой прогремел салют в честь полного снятия блокады Ленинграда (ФОТО)

Над Невой вечером 27 января прогремел салют в честь полного снятия блокады Ленинграда. Перед ним на Марсовом поле 12 раз выстрелили из орудий 1944 года.



Фейерверк был пущен в 21:00 сразу из четырех точек: пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Петербурга и Пискаревского парка.



Было дано 30 залпов в сопровождении 3100 выстрелов из установок калибрами 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, чтобы обеспечить разную высоту и диаметр их раскрытия.



Для салюта в Петербург прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа из места постоянной дислокации в Москве, рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.



По его словам, для проведения салюта задействовали более 500 военнослужащих округа, двенадцать 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок от гвардейского дивизиона ЗВО.



Перед большим фейерверком на Марсовом поле выступил духовой оркестр, который исполнил фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Была проведена театрализованная историческая постановка: представление жизни блокадного Ленинграда в канун полного освобождения от фашистов 27 января 1944 года.



Петербуржцы смогли увидеть технику, которая участвовала в реальных в боевых действиях Великой Отечественной войны. На Марсовом был дан салют из 12 пушек образца 1944-1945 годов, которые уже выведены из боевого состояния.



На реконструкции они стреляли не настоящими снарядами, была использована пиротехника, отметил заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Иван Омаров.