Петербуржцы заметили в небе необычное явление гало (ФОТО)

Днем 22 января петербуржцы заметили в небе необычное явление гало. Светлое радужное пятно называют паргелий или «ложное солнце». Пользователи социальных сетей активно делятся своими фотографиями.

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Гало лучше всего видно, когда Солнце стоит низко над горизонтом. Феномен можно наблюдать после преломления солнечного света через кристаллы льда в облаках. Застывшие частицы воды парят в воздухе и отражают от своих граней свет различных источников.

По данным историков, впервые «ложное солнце» изобразили на картине в 1535 году в Стокгольме. Схожий феномен можно наблюдать не только днем, но и ночью, когда светлые пятна появляются вокруг Луны.