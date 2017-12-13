Судмедэксперты придут к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. По их мнению, он должен немедленно остановить работу "Монитора" портала "Санкт-Петербург.ру".

"Монитор" - это сервис, который действует по принципу новостного агрегатора, он собирает новости с других с других ресурсов и группирует по темам.

История тянется еще с 26 октября, когда "Фонтанка.ру" рассказала об обысках в офисах группы компаний "СИНЭО:Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки", который в том числе занимается судебными экспертизами, а заголовок новости попал в "Монитор".

К середине декабря СИНЭО обнаружил ссылку на новость "Фонтанки.ру" в "Мониторе", в которой шла речь об обысках, и написал гневное письмо главному редактору портала "Санкт-Петербург.ру". Новость "Фонтанки.ру" также опубликована у изданий "Деловой Петербург" и Sputnik.

"Ответственно заявляем, что обысков у нас не было. "Фонтанка", которая является первоисточником, данную информацию убрала, так как мы уже написали на них заявление в Роскомнадзор с просьбой отозвать у них свидетельство о регистрации СМИ, в Генеральную прокуратуру с просьбой завести на руководство уголовное дело за распространение клеветнических сведений, порочащих нашу деловую репутацию. Если вы в ближайшее время не уберете о нас недостоверную информации, начнем писать на вас", - такая угроза поступила в издание.

При этом, несмотря на заявления обиженных, на сайте "Фонтанки.ру" история об обысках в СИНЭО до сих пор опубликована. Более того, в самом институте подтвердили, что в здании 26 октября "проводят некие действия сотрудники правоохранительных органов", пригрозив, что за любое упоминание СПИНЭО без согласия руководства пресса будет привлечена к ответственности за клевету.

"Если вы уже предъявили претензии первоисточнику, и "Фонтанка" удалила сообщение, то оно автоматически исчезнет и из "Монитора", - вежливо объяснили в "Санкт-Петербург.ру", однако получили в ответ новые угрозы, на этот раз что "Монитором" займутся Генпрокурор РФ Юрий Чайка и президент Владимир Путин.

Группа компаний СИНЭО создана в 1999 году, она занимается независимой экспертизой и оценкой, а также оказывает юридическую и адвокатскую помощь. "Наша деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований", - говорится на официальном сайте института.

Девизом СПИНЭО является "Профессионализм, проверенный временем", однако ни "законности", ни "прав", ни "профессионализма" в многочисленных угрозах СМИ только за упоминание организации в новостях не наблюдается.