Станцию метро «Сенная площадь» закроют из-за ремонта эскалатора. Она будет закрыта на вход и выход 13 и 14 января, при этом ремонт затронет и другие дни. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

С 14 декабря по 12 января, а также с 22 января по 19 февраля по рабочим дням с 08:10 до 12:00 станция будет закрыта только на вход. С 17:00 до 19:00 в эти же дни вход будет лишь частично ограничен.

С 15 по 19 января вестибюль станции метро «Сенная площадь» будет целый день закрыт для входа. Метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок.