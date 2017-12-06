Депутаты ЗакСа просят очистить Думскую улицу от "злачных" заведений

Депутаты петербургского Законодательного собрания просят очистить Думскую улицу от "злачных" заведений. Они обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сократить количество круглосуточных баров. Обращение поддержали 48 депутатов, двое воздержались, пишет "Интерфакс".

Инициатива исходит от депутата "Единой России" Сергея Соловьева. По его словам, СМИ "пестрят сообщениями о совершении правонарушений" в районе Думской, что вредит имиджу Петербурга как культурного и туристического центра.

"Поножовщины, пьяные драки, употребление наркотиков - в последнее время Думская улица все время употребляется в привязке с этими печальными событиями. Это напрямую связано с обилием "злачных" заведений - кальянных, рюмочных, караоке, ночных клубов, стриптиз-баров. Всего таких заведений я лично насчитал около 40", - рассказал Соловьев.

По его мнению, "работа по пресечению правонарушений и работа с несовершеннолетними в Центральном районе провалена", а сил полиции не хватает для поддержания порядка. Губернатору предлагают создать межведомственную комиссию с участием представителей прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, а также комитета имущественных отношений и комитета по развитию предпринимательства.

"Необходимы активные совместные действия и дополнительные меры. Необходимо существенно сократить количество заведений с круглосуточной продажей алкоголя на Думской, а также взять под особый контроль соблюдение правопорядка на территории Гостиного двора", - добавил Соловьев.

Думская улица расположена в Центральном районе Петербурга и проходит от Невского проспекта до улицы Ломоносова. В начале 2000-х годов улица превратилась в один из центров ночной жизни Петербурга.