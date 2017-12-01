Синоптики обещают Петербургу теплый декабрь

Декабрь в Петербурге будет теплее обычного. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

Стабильно минусовую температуру стоит ждать лишь во второй половине месяца. По словам Колесова, от холодов жителей Северной столицы защищает Финский залив - вода в нем не успела замерзнуть, и ее тепло в город приносят западные ветра.

В целом, по прогнозу Гидрометцентра, первый зимний месяц в Петербурге будет на градус теплее нормы. Колесов считает, что на деле разницу между средними -4,5 и -3,4 градусами почувствовать смогут не все.

Будет ли снежным Новый год, говорить пока рано, отметил синоптик, однако циклоны в начале месяца принесут еще как минимум один сильный снегопад.