Портал госуслуг "упал" из-за наплыва посетителей. По словам пользователей, это происходит каждый месяц, когда люди идут платить налоги в последних числах.

На неполадки с сайтом жалуются в социальной сети "ВКонтакте". Корреспонденту "Санкт-Петербург.ру" также выдает, что "сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны".

"Я думаю, все ринулись оплачивать налоги, так как их оплатить надо до 1 декабря, видимо, система не справляется с количеством запросов", - предположила одна из пострадавших девушек.

При этом на сайте "Банки.ру" сообщается, что портал периодически недоступен из-за технических работ. Такую информацию в конце ноября дают в колл-центре госуслуг.

"Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим", - сообщается на госуслугах уже несколько дней, с 24 по 30 ноября. На сегодняшний день в электронный вид переведено более 350 федеральных, 150 региональных и 840 муниципальных услуг, пишет "Комсомольская правда".

По данным Минкомсвязи, к лету 2017 года на портале госуслуг был зарегистрирован каждый третий житель России. Сейчас на портале регистрируется более 1,6 млн человек в месяц, а общее число зарегистрированных только в 2017 году может составить более 20 млн человек.

Портал госуслуг начал работу в 2009 году. Планировалось, что он возьмет на себя функции взаимодействия россиян с государственными структурами, переведя все 100% федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронный вид. Однако затем от этой концепции отказались, решив перевести в электронный вид лишь самые популярные услуги. Часть госуслуг до сих пор находится в стадии тестирования, а для некоторых все равно необходимо личное посещение различных инстанций.

Самые популярные услуги портала - проверка судебной и налоговой задолженностей, штрафов ГИБДД, оформление загранпаспорта, выписка с пенсионного счёта, выдача справок об отсутствии судимостей и постановка автомобиля на учет.

Расходы бюджета на создание системы электронных госуслуг были установлены специальной госпрограммой, пишет "Лента.ру". В 2011-2013 годах на них было выделено и потрачено 1,94 млрд рублей. В том числе, на федеральный портал госуслуг - 453 млн, на переход к предоставлению госуслуг в электронном виде - 697 млн, на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении услуг - 306 млн рублей и так далее.

Всего же на электронное правительство было потрачено 4,2 млрд рублей. Это, кроме самих госуслуг, такие нужные для них элементы, как создание единой системы электронной подписи, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и другие. "Вообще-то денег на все это пошло еще больше, но они включены в другие статьи госпрограммы, и выделить их почти невозможно", - пишут эксперты.