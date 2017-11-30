На борьбу с первым большим снегопадом в Петербурге вышли 500 спецмашин. Синоптики предупреждают, что снег может укрыть улицы слоем до трех-пяти см. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

«Это первый «общегородской» снегопад - в выходные снег лег на севере города, дорожники выводили на улицы подметальную технику. Сегодня осадки ждут во всех районах», - рассказали в комитете.

Дорожные предприятия подготовили к работе подметальные машины и технику с запасом противогололедных материалов. Спецтранспорт встанет на дежурство на опасных участках дорог и тротуарах.

При необходимости количество спецтехники будет увеличено. Кроме того, усилены бригады дворников. Дежурная служба комитета по благоустройству готова к приему звонков в круглосуточном режиме, сообщить о состоянии дорог можно по телефону: 314-60-13.

«Самое естественное зимнее украшение улиц потребует особого внимания от петербургских водителей. МЧС рекомендует снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковые интервалы на проезжей части, избегать резкого торможения и опасных маневров. Во время снегопадов движение на дорогах города замедляется – водителям стоит учитывать это, планируя время в пути», - отметили в комитете.

К 10 утра последний день осени уже объявили «днем жестянщика», так как на дорогах из-за сильного снегопада произошло множество мелких ДТП.