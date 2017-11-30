Последний день осени в Петербурге будет снежным и ветреным. Температура воздуха 30 ноября днем - от нуля до двух градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах и снежном накате. Восход солнца был в 09:29, закат будет в 16:04. После захода солнца температура опустится до минус четырех градусов.