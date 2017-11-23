Станцию метро "Площадь Александра Невского" открыли после проверки. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Оба вестибюля станции были закрыты полтора часа из-за анонимного звонка о бомбе. "В 12:13 станции 1 и 2 открыты. Опасных предметов не обнаружено", - рассказали в метрополитене.