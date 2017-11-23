В Петербурге с 25 ноября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта дороги на один день - 25 ноября - полностью закрывается движение транспорта по Константиновскому проспекту в створе Петроградской улицы. Во-вторых, с 25 по 28 ноября из-за восстановления благоустройства будет ограничено движение транспорта по боковому проезду Синопской набережной от Смольного проспекта до Тульской улицы.

Кроме того, в связи с размещением временного ограждения с 25 по 27 ноября будет ограничено движение транспорта по набережной Макарова около Тучкова моста. С 25 ноября по 3 декабря также будет ограничено движение по Оранжерейной улице в Пушкине от Октябрьского бульвара до Ленинградской улицы из-за прокладки инженерных сетей.

С 25 ноября по 6 декабря из-за ремонта дороги будет ограничено движение транспорта по Большой Озерной улице от Приморской улицы до Поклонногорской улицы (включая перекрестки), а с 25 ноября по 2 декабря будет ограничено движение транспорта на перекрестке Вербной улицы и Афонской улицы.

С 25 ноября по 3 декабря работы по прокладке газопровода ограничат движение транспорта по улице Шкапина около дома номер 10. Более того, с 25 ноября 2017 года по 8 января 2018 года из-за капитального ремонта путепровода будет ограничено движение транспорта по Пулковскому шоссе под железной дорогой.