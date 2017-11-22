В Петербурге с 24 ноября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 24 ноября по 17 декабря из-за прокладки канализации ограничат движение транспорта по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до Ириновского моста.

Во-вторых, с 24 по 25 ноября из-за ремонта дорог будет ограничено движение по Богатырскому проспекту около Шуваловского проспекта.

Более того, 26 ноября движение будет ограничено на перекрестке Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. Также до 25 ноября ограничено движение по Шуваловскому проспекту от улицы Оптиков до Богатырского проспекта, включая перекрестки.