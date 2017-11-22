Макаров: Парламент Петербурга необходимо избавить от журналистов-уклонистов

В журналистском пуле парламента Петербурга не место корреспондентам, уклонившимся от службы в армии. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, пишет «Росбалт».

На тему СМИ председатель парламента внезапно перешел после речи о военных учениях, которые он посетил на выходных.

«У нас среди парламентского пула есть уклонисты. Как же не стыдно. Смотришь сериал: журналист - значит герой. Парламентский пул! Если мы хотим пользоваться уважением в обществе, то мы должны свой воинский долг нести до конца. Служба в вооруженных силах - священная обязанность каждого мужчины. А журналисты парламентского пула - это образец журналистской этики и символ журналистской чести. Это наравне со службой воинской. Легко писать желтые заказные статейки, тяжело ответить делом. У нас не может быть журналистов-уклонистов в пуле. Это важно для России. Ни в одной стране мира люди, которые уклоняются от службы, не пользуются уважением ни малейшим», - сказал Макаров.

Речь Макарова касалась журналиста портала «Мой район» Сергея Кагермазова, который привлек его пристальное внимание после критических статей и вопросов. «Просит Кагермазов: «Дайте мне альтернативную службу». Дали альтернативную службу, а журналист парламентского пула уклоняется. Во всех армиях мира нет такого явления, а у нас почему-то есть», - удивился Макаров.

В феврале 2017 года во время брифинга Сергей Кагермазов спросил у Вячеслава Макарова, не стыдно ли ему получать «маленькую зарплату». В ответ председатель парламента предложил отправить журналиста в армию. После этого 26-летнего корреспондента стали преследовать сотрудники военкомата и участковый. В апреле ему разрешили проходить альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной.