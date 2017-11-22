ЗакС окончательно утвердил запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Законодательное собрание Петербурга окончательно утвердило запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий документ депутаты рассмотрели на заседании 22 ноября, сообщает АБН.

Запрет введен как на никотинсодержащие устройства жидкости, так и безникотиновые. Нарушение закона повлечет за собой штраф от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 20. тыс. рублей для должностных лиц, а также от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

С инициативой о запрете продажи вейпов детям выступил «единоросс» Денис Четырбок. Парламентарий опасается, что вейпы могут стать первым шагом к полноценному курению. Кроме того, безопасность и этих устройств он считает недоказанными.

По данным газеты «Известия», в декабре в Росстандарт поступит проект ГОСТа на жидкости для вейпов. Его разработали эксперты ВНИИ табака, махорки и табачных изделий. Документ предполагает, что «жижа» должна состоять из химически чистых пропиленгликоля, глицерина и никотина.

Стандарт будет носить рекомендательный характер, однако, по мнению участников рынка, он может стать ориентиром для покупателей и затруднить работу кустарных производств. Эксперты сферы здравоохранения в свою очередь уверены, что необходимы более радикальные меры по ограничению вейпинга.