Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский. Он скончался в возрасте 55 лет в Лондоне после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на артиста Дмитрия Маликова

«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка, и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 03:36 утра по лондонскому времени», - рассказал Маликов.

При этом РБК со ссылкой на народного артиста России Иосифа Кобзона пишет, что Дмитрий Хворостовский умер в Швейцарии. В конце июня 2015 года Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания).

В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).