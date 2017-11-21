В Петербурге на месяц ограничат движение из-за ремонта Каменного моста. Он соединяет Казанский и Спасский острова через канал Грибоедова. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

"Продолжаются работы по капитальному ремонту Каменного моста. В связи с проведением данных работ с 23 ноября по 20 декабря будут действовать ограничения и закрытия дорожного движения", - рассказали в ГАТИ.

Во-первых, на это время будет закрыто движение транспорта по Каменному мосту от Казанской улицы к Садовой улице. Во-вторых, будет ограничена четная и нечетная стороны набережной канала Грибоедова у Каменного моста. Ко всему прочему, ограничения коснутся Гороховую улицу от Садовой улицы до четной стороны набережной канала Грибоедова.