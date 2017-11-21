Албин о "Зенит-арене": Лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил о двенадцатилетней стройке "Зенит-арены", что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Об этом он сказал в интервью телеканалу "МИР 24".

"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. С мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличились в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны", - отметил Албин.

Куратор строительства нового стадиона также ответил на вопрос, что его больше всего поразило на стройплощадке арены, когда он впервые пришел на нее.

"Поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков. Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион «Зенит-Арена», я был поражен – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учетом отставания их должно было быть в несколько раз больше", - рассказал Албин.

По его словам, он еженедельно докладывал губернатору о динамике строительства. "Однажды он мне сказал - переезжай туда и находись там круглосуточно. В итоге в моем кабинете появилась видеоконференцсвязь, и с органами власти, с предприятиями города я работал в видеорежиме. Семья привыкла к моему такому режиму", - резюмировал вице-губернатор.

За годы строительства "Зенит-арены" ее стоимость возросла от 6,7 млрд рублей до 42 млрд рублей по официальным данным, и 50 млрд рублей по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.