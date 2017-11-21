В Петербурге 22 ноября вновь будет мокрый снег и туман. Температура воздуха ночью от нуля до минус двух градусов, днем - от минус одного до плюс одного градуса. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег, снег. Ветер восточный направлении 2-6 м/с. Местами слабый туман", - рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца будет в 09:12, закат - в 16:16.