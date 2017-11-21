Ремонт дорог с 21 ноября перекрыл несколько улиц Петербурга. Дорожные работы идут на проспекте Энгельса, а также на Крестовском острове. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 21 ноября по 3 декабря ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Рашетова. Кроме того, с 00:00 до 08:00 3 декабря будет полностью закрыто движение по улице Решетова у проспекта Энгельса.

С 21 по 22 ноября закрыто движение по Крестовскому проспекту в створе Петроградской улицы. До 25 ноября также ограничено движение на перекрестке проспекта Динамо, Морского проспекта и Вязовой улицы.