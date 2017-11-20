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Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон

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Чарльз Мэнсон, 1969 год
© Фото: Anonymous / AP

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Ему было 83 года, он провел за решеткой более 45 лет.

Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон. Ему было 83 года, он провел за решеткой более 45 лет. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, Мэнсон умер в 20:13 вечером 19 ноября (07:13 утра 20 ноября по Москве). Мэнсон был переведен из тюрьмы в больницу города Бейкерсфилд несколько дней назад в связи с ухудшением состояния.

Источники TMZ рассказывали, что у Мэнсона обнаружили внутреннее кровотечение, однако его состояние было слишком тяжелым для проведения операции. В январе 2017 года Мэнсона уже госпитализировали из тюрьмы. Тогда, по данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. 

Мэнсона осудили на смертную казнь за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами его секты «Семья» в 1969 году. Он убил в том числе жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, находившуюся на восьмом месяце беременности.

После отмены смертной казни в Калифорнии приговор Мэнсону заменили на девять пожизненных сроков. Мэнсону регулярно отказывали в условно-досрочном освобождении, в 2012 году ему отказали в 12-й раз. О других известных маньяках современности можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».

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