Анализ генов опухоли сможет спасти от рака. Это позволит подобрать онкологическому больному наиболее эффективное конкретно для него лечение. Новый уникальный тест OncoBox разработан российскими учеными из НИЦ «Курчатовский институт», пишут «Известия».

Технология OncoBox уже проходит клинические испытания. Ученые рассчитывают, что через два года начнется ее использование в больницах. OncoBox позволяет исследовать индивидуальную реакцию пациента на прием лекарств. В частности, какой препарат можно использовать для эффективного лечения поздней стадии рака.

«Все существующие препараты для лечения онкологических заболеваний обладают настолько сильными побочными эффектами, что 70% пациентов гибнут не от развития опухоли, а от побочных эффектов лекарств. Тест OncoBox позволит определить наиболее успешную стратегию лечения и выбрать препараты с минимальным вредным воздействиям», - рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Антон Буздин.

В рамках анализа образец опухоли отправляется в исследовательский центр OncoBox. Исследуется более двух тыс. генов ДНК и РНК новообразования. Интегральный тест имитирует воздействие более 140 целевых препаратов на раковую опухоль пациента. Оценивается эффективность различных лекарств для конкретного больного. Эта информация отправляется онкологу и поможет ему выбрать метод лечения.

По словам представителя «Курчатовского института», на основе данных OncoBox можно не только прогнозировать эффективность существующих препаратов, но и создавать новые лекарства, исходя из распространенности тех или иных опухолей.

Организация сотрудничает с клиническими учреждениями России - Московским онкологическим институтом имени Герцена, Центром детской онкологии имени Рогачева. А также с клиникой Стэндфордского университета и Калифорнийским университетом (США), с университетом Майнца и Международным институтом нейрохирургии Ганновера (ФРГ), с клиникой университета Цюриха (Швейцария).

Согласно статистике Минздрава, за 2015 год в России от раковых заболеваний скончалось около 287 тыс. человек.