  • 18 Ноябрь 2017
USD 18.11.2017 59.6325 -0.3573
USD ММВБ 00:17 0  
EUR 18.11.2017 70.3604 -0.3436
EUR ММВБ 00:17  
Нефть($) 17.11.2017 62.69 +2.05
Нефть(p) 17.11.2017 3738.36 +100.58

Анализ генов опухоли сможет спасти от рака

Автор:


© Фото: Ed Uthman / flickr.com

Темы дня

Это позволит подобрать онкологическому больному наиболее эффективное конкретно для него лечение.

Анализ генов опухоли сможет спасти от рака. Это позволит подобрать онкологическому больному наиболее эффективное конкретно для него лечение. Новый уникальный тест OncoBox разработан российскими учеными из НИЦ «Курчатовский институт», пишут «Известия».

Технология OncoBox уже проходит клинические испытания. Ученые рассчитывают, что через два года начнется ее использование в больницах. OncoBox позволяет исследовать индивидуальную реакцию пациента на прием лекарств. В частности, какой препарат можно использовать для эффективного лечения поздней стадии рака.

«Все существующие препараты для лечения онкологических заболеваний обладают настолько сильными побочными эффектами, что 70% пациентов гибнут не от развития опухоли, а от побочных эффектов лекарств. Тест OncoBox позволит определить наиболее успешную стратегию лечения и выбрать препараты с минимальным вредным воздействиям», - рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Антон Буздин.

В рамках анализа образец опухоли отправляется в исследовательский центр OncoBox. Исследуется более двух тыс. генов ДНК и РНК новообразования. Интегральный тест имитирует воздействие более 140 целевых препаратов на раковую опухоль пациента. Оценивается эффективность различных лекарств для конкретного больного. Эта информация отправляется онкологу и поможет ему выбрать метод лечения.

По словам представителя «Курчатовского института», на основе данных OncoBox можно не только прогнозировать эффективность существующих препаратов, но и создавать новые лекарства, исходя из распространенности тех или иных опухолей.

Организация сотрудничает с клиническими учреждениями России - Московским онкологическим институтом имени Герцена, Центром детской онкологии имени Рогачева. А также с клиникой Стэндфордского университета и Калифорнийским университетом (США), с университетом Майнца и Международным институтом нейрохирургии Ганновера (ФРГ), с клиникой университета Цюриха (Швейцария).

Согласно статистике Минздрава, за 2015 год в России от раковых заболеваний скончалось около 287 тыс. человек.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram