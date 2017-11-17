Матчи на "Зенит-арене" ограничат движение в Петербурге. Ограничения затронут даты 19 ноября, 23 ноября, 24 ноября и 2 декабря. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 15:00 до 23:59 19 ноября и 2 декабря, а также в период с 17:00 23 ноября до 01:00 24 ноября движение транспортных средств по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южная дорога, Северная дорога от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовский проспект от улицы Рюхина до Южной дороги, улица Савиной будет прекращено. Также в указанный период будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина.

Кроме того, с 00:00 до 23:59 19 ноября и 2 декабря и с 00:00 23 ноября до 01:00 24 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети: Северная дорога, Южная дорога, улица Савиной, Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, Гребная улица, улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовский проспект от Петроградской улицы до Южной дороги, Бодров переулок, Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы, Яхтенная улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина, Беговая улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина, площадь Шевченко.

С 20:45 до 23:59 19 ноября и 2 декабря, а также с 22:45 23 ноября до 01:00 24 ноября будет ограничено движение транспортных средств по Приморскому проспекту от дома номер 72 (первый выезд из ТРК "Питерлэнд") до Яхтенной улицы, а также по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта.