В Петербурге с 17 ноября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта оборудования газопроводов с 17 по 26 ноября будет ограничено движение транспорта по Певческому переулку от Большой Посадской улице до Малой Посадской улицы.

Во-вторых, продолжаются работы по капитальному ремонту Мучного моста. С 17 по 30 ноября закрыто движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского моста до Каменного моста, включая Мучной мост. На этот же срок ограничено движение по четной стороне набережной канала Грибоедова от Каменного моста до Банковского моста.

Также из-за прокладки канализации "Водоканалом" с 23:00 17 ноября до 06:00 20 ноября будет ограничено движение транспорта на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта.