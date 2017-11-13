Смольный одобрил концепцию новых пешеходных пространств и маршрутов

Смольный одобрил концепцию новых пешеходных пространств и непрерывных маршрутов. Она была подготовлена комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Петербурга.

В основу концепции легли предложения администраций 18 районов города и данные социологического опроса жителей Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Московского районов.

Были проанализированы размещение парковых зон, памятников, скульптур, организаций культуры, тематических пешеходных маршрутов, велосипедных маршрутов и станций велопроката.

"Специалистами был проведен анализ локализации зеленых насаждений общего пользования, объектов историко-культурного наследия, организаций культуры, объектов монументального искусства, тематических пешеходных маршрутов, велосипедных маршрутов и станций велопроката.

В итоге в качестве приоритетных объектов для развития туризма заявлены Большой проспект Петроградской стороны, набережная реки Карповки и Кронверкский проспект.

Сейчас КГА проводит соцопрос местных жителей в рамках создания нового общественного пространства. "Созданная рабочая группа совместно с жителями демонстрирует новый подход в алгоритме развития общественных пространств города", - рассказал председатель КГА, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

Василеостровский район представлен в концепции как большой ландшафтный градостроительный проект, где организация набережной "Морской фасад" продолжается как система "зеленого каркаса" Линейным парком, Новосмоленской набережной, зоной вдоль набережной реки Смоленки, как многофункциональное общественно-рекреационное пространство, включающее зоны активного и тихого отдыха, массовых мероприятий, детского отдыха, пляжного отдыха, причалы общественного водного транспорта.

В КГА считают, что пешеходные маршруты по Невскому проспекту, Большой Морской, 1-ой Советской выполняют роль объектов повышенного туристического внимания и становятся дополнительными городскими рекреациями. Воссоздание Андреевского собора в Кронштадте и создание пешеходной зоны на Андреевской улице позволит продолжить создание тематических пешеходных зон, где исторический контекст, символ места является знаковым для создания образа территории, - отметили в комитете.

В концепции также уделено особое внимание созданию площадок для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что концепция будет реализована в 2019 – 2022 годах.