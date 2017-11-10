Ночные автобусы Петербурга перестанут ходить 15 ноября. После перерыва ночной транспорт будет доступен в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Заканчивается регулярное движение автобусов по ночным маршрутам, дублирующим линии метрополитена. В ближайший уик-энд автобусы выйдут на линию в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 ноября», - рассказали в пресс-службе.

В постоянном режиме автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М курсировали по городу с 30 апреля по выходным и праздничным дням. В 2017 году ночными автобусами воспользовались 42 тыс. человек.